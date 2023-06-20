عضو بـ«النواب»: ترسيم الحدود بين المحافظات يسمح بتوسع مشروعات الإسكان أفقيا

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وجهاز التنسيق الحضاري، أجروا حصرا للمناطق العشوائية وغير المخططة في مصر، إضافة إلى التصوير الجوي بالتعاون مع الجهات المعنية، لحصر الأزمة المتعلقة بالسكن والمناطق العشوائية والمناطق الخطرة، لافتا إلى ضرورة إعادة ترسيم الحدود الإدارية الخاصة بالمحافظات.

استثمار الدولة في البنية التحتية كان مهما جدا

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «استثمار الدولة في البنية التحتية كان مهما جدا، وخاصة الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية».

التوسع العمراني بشكل رأسي وليس أفقي

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «في مناقشة المسألة الخاصة بالتكدس السكاني نكتشف أن بعض المحافظات لم يكن لها ظهيرا صحراويا، ومن ثم، كان الحل هو التوسع العمراني بشكل رأسي وليس أفقي وهو ما مثل عبئا كبيرا جدا على المحافظات».

إعادة ترسيم الحدود الإدارية الخاصة بالمحافظات سيسمح بأن تكون كل المحافظات ذات ظهير صحراوي

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «خلال الحوار الوطني تحدثنا عن إعادة ترسيم الحدود الإدارية الخاصة بالمحافظات لأنه يسمح بأن تكون كل المحافظات ذات ظهير صحراوي وتتوسع بشكل أفقي من أجل فك التشابك والضغط الذي نراه في المدن وعواصم المحافظات».