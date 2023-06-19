«الإسكان» تطلق مبادرة المناطق منخفضة الانبعاثات من العاصمة الإدارية

أطلق المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مبادرة مناطق منخفضة الانبعاثات «Low emission zones» من العاصمة الإدارية الجديدة، لرصد وتقليل الانبعاثات الكربونية في المدن الجديدة، حفاظا علي البيئة ولمواجهة التغيرات المناخية، بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، ووائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة - رئيس مجموعة عمل الرصد والقياس بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتورة دنيا ربيع، المنسق العام لمجموعة العمل ومسؤولي الهيئة، ومسؤولي الجهاز.

إطلاق مبادرة المناطق منخفضة الانبعاثات

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن إطلاق المبادرة يأتي استمرارا لجهود مواجهة تغيرات المناخ التي يمر بها كوكب الأرض، وفي ظل الاهتمام الشديد من الدولة المصرية بتوفير حياة صحية آمنة خالية من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على صحة المواطنين.

انطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية الجديدة

من جانبه أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ العاصمة تعتبر أول مدينة يتم فيها إطلاق مبادرة رصد وتقليل الانبعاثات الكربونية، استمرارا لتنفيذ مخططات الدولة المصرية في هذا الملف المهم، وتوصيات مؤتمر المناخ العالمي COP27، الذي تم استضافته في مصر العام الماضي، موضحا أنه تم اختيار منطقة عمارات الاستخدام المختلط كموقع تم فيه أخذ القياسات اللازمة لإجراء قياس معدل الانبعاثات الكربونية بالمنطقة، والتي تعتبر بدورها بداية العمل.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كبداية للمبادرة، كان عاملا مهما، إذ تم مراعاة أن يكون نصيب الفرد من المسطحات الخضراء يتعدي 15 مترا مربعا بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها مدينة متصلة تتوافر بها جميع وسائل المواصلات، وأيضا مدينة ذكية حيث يتم تقديم الخدمات إلكترونيا، وهي أيضا مدينة للسكن والحياة.

وقال وائل شعبان، رئيس مجموعة العمل بالهيئة، إنّ إطلاق المبادرة كان الهدف منه استكمال تنفيذ التوصيات التي خرج بها موتمر المناخ العالمي COP27، وسيتم تعميم ذلك على باقي المدن الجديدة التي تخضع لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت الدكتورة دنيا ربيع، بعض مهام وحدة الرصد والقياس البيئي للعمل على تحديد الفجوات في العمل المناخي، وفرص الدعم الدولي لتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية بما يتماشي مع الأجندة الحضرية الجديدة.