تعرف على أعمال يوم النحر في الحج.. «رمي وطواف»

يوم النحر في الحج له فضل كبير، لما فيه من مناسك وعبادات، وطاعات تقرب العباد من ربهم، وتزيد من مقدارهم عند الله عز وجل، ومن فضل يوم النحر أنه يطلق عليه «يوم الحج الأكبر»، وهو المراد في قول الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: 3].

فضل يوم النحر في الحج

وقالت دار الإفتاء في يوم النحر في الحج أنه فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ، فَقَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» أخرجه أبو داود في سننه، مضيفة أنه عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ الحَجِّ الأَكْبَرِ، فَقَالَ: «يَوْمُ النَّحْرِ».

أعمال يوم النحر في الحج

وأضافت «الإفتاء» في فضل يوم النحر في الحج أنه وردعن النبي صلى الله عليه وسلم: فَصْلٌ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وأوضحت أنه سمي بذلك لكثرة أعمال الحج فيه، بداية من الوقوف بالمشعر، والدفع منه إلى منى، الرمي، النحر، الحلق، طواف الإفاضة، الرجوع إلى منى للمبيت به، وليس في غيره مثله، وهو مع ذلك يوم عيد، ويوم يحل فيه من إحراج الحج.