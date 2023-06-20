أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج.. ثواب ومغفرة كبيرة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، أحد أقدس الشعائر الإسلامية، الذي يحتفل به ملايين المسلمين حول العالم، ويكون يوم عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة من كل عام، وهو اليوم الذي يطلق عليه اسم يوم النحر، حيث يقوم الحجاج فيه بأعمال يوم النحر المختلفة، سواء رمي الجمرات أو طواف الهدي وذبح الهدي، وغيرها من الأعمال، أما غير الحجاج فيحاولون في هذا اليوم التقرب إلى الله عز وجل بكل ما هو متاح، ويوضح هذا التقرير أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج.

صلاة العيد

صلاة العيد من أفضل أعمال يوم النحير لغير الحاج، فهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وصلم، بحسب ما ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، مشيرة إلى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال والنساء بأن يخرجوا إليها.

أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج.. الأضحية

بعد أن يفرغ المسلم غير الحاج من صلاة العيد، يكون قد بدأ الوقت المخصص للشروع في ذبح أضحيته، حيث تعد الأضحية أحد أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج، وبها يتقرب المسلم إلى الله عز وجل، لفضلها الكبير والعظيم في الإسلام، ولكونها سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا، كما أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

التكبير في العيد

ويعد التكبير في أيام العيد، والذي يبدأ من فجر يوم عرفة، وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق، من أحد أفضل أعمال يوم النحر لغير الحاج، ويمكن أن يواظب عليه المسلم خلال هذه الأيام ويكرره كلما كان قادرا على ذلك، نظرا للثواب الكبير الذي يتحصل عليه من خلال هذا التكبير.