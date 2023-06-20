«الداخلية»: القبض على متهم بتبييض 4 ملايين جنيه في الجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة»، لقيامه باختلاس أموال الشركة، لافتة إلى أن أفعال الغسل التى قام بها قدرت بـ4 ملايين جنيه، محل عمله والاستيلاء عليها دون وجه حق، بزعم دفعها عمولات ومصاريف لبعض الأشخاص المُتعاملين مع الشركة، على خلاف الحقيقة.

وأوضحت أنّ هذا الأمر مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، تجاوزت 4 ملايين جنيه، جراء ممارسة نشاطه الإجرامي، وقيامه بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في تأسيس الشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.