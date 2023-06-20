«الداخلية»: ضبط 215 قطعة سلاح ناري و326 قضية مخدرات في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 215 قطعة سلاح ناري، بحوزة 189 متهما.

تنفيذ 83 ألفا و485 حكما قضائيا متنوعا

وأوضحت الوزارة أنه جرى تنفيذ 83 ألفا و485 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات جرى ضبط 326 قضية مخدرات بحوزة 348 متهما.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 50 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة جرى ضبط 15 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 295 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية جرى ضبط 22726 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 63 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواصلة الحملات الأمنية المكثفة

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.