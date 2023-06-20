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ضبط 3 أشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:50 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
تزوير المستندات الرسمية - صورة تعبيرية

تزوير المستندات الرسمية - صورة تعبيرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وخاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات الدولية.

تكوين ثروة مالية من تزوير المحررات الرسمية 

وأضافت التحريات، قيام المتهمين بالإعلان عن كون تلك الشهادات معتمدة من الجهات المختصة، وحصولهم على مبالغ مالية كبيرة نظير الشهادة الواحدة من راغبي الحصول عليها، ما مكنهم من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابهم ذلك النشاط، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.

وأشارت التحريات أيضا إلى أن المتهمين قاما بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك،  بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 15 مليون جنيه.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع