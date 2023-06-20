فنانون يحتفلون بإطلاق أول أغنية من ألبوم «أبو» الجديد

شارك عدد من الفنانين المطرب «أبو» احتفالية إطلاق أغنيته الجديدة «هوليلا»، من ألبومه الجديد «فارق على الكل».

حضر الحفل عدد من أصدقاء المطرب أبو، منهم الفنانة شيرين رضا، الفنانة نيللي كريم، الفنان هشام ماجد، الإعلامية جاسمين طه زكي، الفنانة جومانا مراد، الفنانة سلمى أبو ضيف، المنتج طارق الجنايني، الإعلامية إنجي علي، الفنانة رزان مغربي، والإعلامية مريم أمين.

تفاصيل أغنية أبو

أغنية «هوليلا» من كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان طارق نديم، توزيع هادز.

يذكر أن أبو طرح مؤخرا أغنية بعنوان «إنت حلوة»، من كلمات باسم عادل وألحان محمد النادي، وتوزيع أمين نبيل، وجرى طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا حيث وصلت نسبة مشاهدتها إلى مليون مشاهدة.