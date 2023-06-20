السجن 7 سنوات لعامل ضرب شقيقين وأحدث عاهة مستديمة لأحدهما

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكما بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وذلك لاستعراضه القوة بدائرة مركز جزيرة شندويل بالمحافظة.

وقد صدر الحكم بالواقعة في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

الإخطار الأمني وتفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة لشهر مايو من العام الماضي 2022، عندما وجهت النيابة العامة بمحافظة سوهاج للمتهم «ع. ج»، تهمة استعراض القوة، ولوح بالعنف قبل المجني عليهما «م. خ» وشقيقه «ح. خ»، بقصد ترويعهما وتخويفهما، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفسيهما وتكدير أمنهما وسكينتهما وسلب أموالهما، معرضا حياتهما وسلامتهما للخطر، مع ضرب المجني عليه الأول بدون سبق إصرار أو ترصد بواسطة سلاح أبيض سكين، فأحدث إصابته، والتي خلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي اعتلال بالعصب المتوسط الأيسر وتقدر بنحو 20%، وفقا للتقرير الطبي للحالة، مع ضرب المجني عليه «ح. خ» بواسطة سلاح أبيض سكين فأحدث إصابته، والتي أشغلته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما هي مدة العلاج، وفقا للتقرير الطبي للحالة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وجرى إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالواقعة.