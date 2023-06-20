قرار هام من كولر بشأن بيرسي تاو وديانج قبل مواجهة حرس الحدود

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على استبعاد الثنائي بيرسي تاو وأليو ديانج، من مباراة حرس الحدود، المقررة إقامتها يوم الخميس المقبل، المؤجلة من الجولة 16 من الدوري.

وعلم «الوطن سبورت» أن كولر قرر منحهما راحة من المباراة خوفا عليهما من الإرهاق، بسبب عودتهما المتأخرة بعد المشاركة مع منتخبيهما في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يعود الثنائي لتدريبات الفريق مساء اليوم، لأول مرة بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، على أن يؤدي الثنائي تدريبات استشفائية بعد الرحلة الشاقة أثناء العودة إلى مصر.

وشارك أليو ديانج في فوز منتخب مالي على نظيره الكونغولي في عقر دار الأخير، ليسهم في تأهل بلاده لكأس الأمم الأفريقية بشكل رسمي، كما شارك بيرسي تاو في فوز جنوب إفريقيا على المغرب بهدفين مقابل هدف، ونجح في تسجيل الهدف الأول للبافانا بافانا.