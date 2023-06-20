رئيس «الجيل» بالحوار الوطني: يجب ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة

طالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بإعادة النظر في الهيئات الاقتصادية التي يمثل البعض منها نزيفا مستمرا لموارد الدولة بحيث يتم إجراء تطوير شامل لها بما في ذلك التطوير الإداري والمالي والاستغلال الأمثل لأصول الدولة المملوكة لها وترشيد النفقات وتعزيز مواردها الذاتية وكذلك تحويل الهيئات ذات الطابع الاقتصادي وإطارها القانوني يؤهلها للعمل كوحدة اقتصادية مستقلة إلى شركات قابضة بما يمكنها من إعادة هيكلة أصولها وتصحيح الأوضاع المالية لها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.

معالجة عجز الموازنة

كما طالب الشهابي، خلال جلسة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات في الحوار الوطني، بضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على ضمها لمعالجة العجز الشديد في الموازنة العامة للدولة في حين أن كل الصناديق الخاصة تحقق فائضا.