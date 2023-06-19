رئيس حزب «الجيل»: الحوار الوطني يتميز بعمق كبير ومسؤولية وروح إيجابية

قال ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل»، والمنسق العام للأحزاب السياسية، إنه حضر حوارات عديدة منذ عام 1982 وحتى الآن، لكنه لم يرَ حوارا بالعمق الكبير والمسؤولية والروح الإيجابية الذي يتسم به الحوار الوطني الحالي، موضحا أن الحوارات السابقة كانت حوار اليوم الواحد، لكن هذا الحوار يشمل مجالات سياسية واجتماعية واقتصادية.

الحوار الوطني سيناقش قضايا تهم الوطن

وأضاف «الشهابي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، «الحوار الوطني سيناقش 118 قضية كلها تهم الوطن، فالمحور السياسي سيشمل كل ما يهم المشتغل بالعمل العام، وناقش عدد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والموضوع الثاني كيفية تطبيق المادة 103 من الدستور، وهذان الموضوعان على قدر كبير من الأهمية».

زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وأكد رئيس حزب «الجيل»، أنه عدد سكان مصر، زاد، وبالتالي نحن مع زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع زيادة عدد الناخبين في الفترة الأخيرة».