محمود فوزي: الحوار الوطني يختلف في مناقشاته عن البرلمان بغرفتيه

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني يرحب بالجميع، معقبا: «مائدة الحوار تتسع للجميع ولكل آرائهم دون حجر عليها».

وتابع «فوزي» خلال كلمته في لجنة الدين العام بالحوار الوطني، بأن طبيعة الحوار تختلف عن طبيعة البرلمان بغرفتيه «نواب وشيوخ» في المناقشات.

ولفت إلى أن الحوار يتنوع بتبادل الرأي وخلق مساحات مشتركة لذلك لا يوجد وجه مقارنة في المناقشات أو الآثار المترتبة.

واختتم محمود فوزي كلمته: «نحترم الدستور دون حجر على أي شخص أو رأيه».