اتحاد المستثمرات العرب يطالب أمام «الحوار الوطني» بتشغيل المصانع المتعثرة

طالبت هدى جلال ممثل اتحاد المستثمرات العرب في الحوار الوطني، بضرورة الاتجاه نحو دراسة إعادة فتح وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، كونها من الثروات المهدرة التي تمتلك إمكانيات مادية وبشرية وخبرات.

وأكدت خلال كلمتها في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص والخليج، أن هذه الخطوة تسهم في إحداث نقلة كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية.

وأشارت ممثل اتحاد المستثمرات العرب إلى أهمية البحث عن مستثمرين خارجين، وأن يكون هناك لجنة مشتركة بين الصناعات الناجحة لفتح أسواق خارجية جديدة، خاصة في السوق الإفريقي المستقبل الجيد لها، ما يسهم في تنشيط حركة الصادرات.

وأوصت بضرورة خلق الدعم الجيد للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير مزايا والتسويق لها، وتنمية قدرتها على المنافسة.

وقال الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حاجتنا إلى 100 مليار دولار لسد الفجوة الاستيرادية للدولة المصرية، حافز كبير من أجل دعم الصناعة التي لازالت تساهم بـ17% فقط من الناتج المحلي.

وتابع خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي أولويات الاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، «مساهمتنا في الصادرات كقطاع صناعي ضعيفة جدا، وعشان أول للهدف اللي الرئيس وضعه محتاج أزود صادرتنا إلى 200 مليار دولار».

البحث عن مجالات صناعية جديدة

وأكد أن منظومة الدعم يجب ألا تقتصر على الهيكل الصناعي الحالي ويجب البحث عن مجالات صناعية جديدة يمكن المنافسة بها عالميا، مضيفا «خلينا نشوف دول الجوار بتشتغل إزاي دولة زي تركيا 60% من إنتاجها صناعة، وكلها صناعات مش موجودة في مصر لما أكلمك عن الهواتف الذكية والأدوات المنزلية كل ده مش موجود».

ضرورة امتلاك أيدي عاملة متدربة

وتابع: «مهما اشتغلنا على الهيكل الصناعي مش هنحقق طموحاتنا بالوصول لرقم تصديري كبير، لازم ندخل صناعات جديدة ويكون فيها تكنولوجيا، لازم يكون فيه قانون واحد للصناعات، لازم نختار قطاعات بعينها نشتغل فيها مفيش دولة بتشتغل في كل الصناعات»، مطالبا بدعم قطاع التدريب والتأهيل الصناعي لامتلاك أيدي عاملة مدربة.