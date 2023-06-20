ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ20.5 مليون جنيه في الإسماعيلية

رصدت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية؛ اعتزما تهريب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما باستخدام سيارة ربع نقل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وذلك حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

ضبط 2500 طربة حشيش

وأسفر التفتيش عن ضبط 2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلوجراما، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلوجرام، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، مخفاة داخل حمولة السيارة بأجولة.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ20 مليونا و500 ألف جنيه.