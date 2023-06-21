موعد مباراة ميسي الأولى في الدوري الأمريكي.. تعرف على التفاصيل

قال خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، لصحيفة ميامي هيرالد، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيلعب أولى مبارياته مع الفريق المنتمي للدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم يوم 21 يوليو المقبل عندما يستضيف كروز أزول المكسيكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولات الدوري في أمريكا الشمالية في فورت لودرديل.

ميسي سيوقع على عقد لمدة عامين ونصف مع النادي الأمريكي

واتفق ميسي ونادي إنتر ميامي على شروط الصفقة ويضعان اللمسات الأخيرة بعد إعلان النجم الأرجنتيني ميسي هذا الشهر رغبته في الانضمام للنادي الأمريكي.

ويوقع ميسي، على عقد لمدة عامين ونصف بقيمة تتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار سنويا، مع وجود بند يسمح بالتمديد حتى 2026 وفقا لصحيفة ميامي هيرالد.

وفي وجود اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات ستحصل كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية على دفعة هائلة.

ووصف ماس وصول ميسي بأنه «لحظة تاريخية حاسمة»، إذ يطمح دوري المحترفين لأن يصبح واحدا من أفضل البطولات في العالم.

ماس: ميسي سيأتي إلى هذا البلد لحصد الألقاب والكؤوس

وقال ماس: «أعتقد أن الناس ستتحدث عن كرة القدم قبل وصول ميسي وما بعده في الولايات المتحدة لدي إيمان راسخ بأنه يمكننا تعزيز مسابقة الدوري في الولايات المتحدة لتكون بين أفضل بطولتين في العالم إن لم تكن الأفضل على الإطلاق».

وأضاف: «ليونيل ميسي سيأتي إلى هذا البلد لحصد الألقاب والكؤوس، يتحتم علينا جميعا اغتنام الفرصة».

وأدى إعلان ميسي اعتزامه نقل مواهبه الكروية إلى ساوث بيتش إلى دفع أسعار تذاكر إنتر ميامي في سوق إعادة بيع التذاكر إلى عنان السماء، إذ يسعى المشجعون للحصول على فرصة لمشاهدة اللاعب الأرجنتيني الرائع على الأراضي الأمريكية.