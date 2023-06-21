القصة الكاملة للغواصة المفقودة تيتان أثناء طريقها لسفينة تيتانيك

تتواصل عمليات البحث عن الغواصة المفقودة «تيتان»، وتجري عملية البحث والإنقاذ بمشاركة وكالات حكومية، وقوات البحرية الأمريكية والكندية، وشركات تعمل في أعماق البحار.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الأكسجين المتوفر على متن الغواصة تيتان، يكفي لمدة أربعة أيام.

من جانبه قال خفر السواحل الأمريكي إن طائرتين وغواصة وحوامات تحمل معدات مسح بالموجات الصوتية تشارك في عمليات البحث، ومن بين المفقودين على متن الغواصة تيتان رجل الأعمال الملياردير البريطاني هامش هاردنج.

ولا يزال الغموض يلف مصير الغواصة «تيتان» والأسباب التي أدت إلى فقدانها بينما كانت في طريقها لسفينة «تيتانيك».

سيناريوهات غرق الغواصة تيتان

وذكر تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية على السيناريوهات المحتملة لما حدث للغواصة، والأسباب الكامنة وراء اختفائها.

وحسب البروفيسور المساعد إريك فوسيل، مدير مركز بناء السفن في جامعة «أديلايد» الأسترالية، فإن فقدان الطاقة في «تيتان» يعني فقدان الاتصالات.

من جهته ذهب البروفيسور ستيفان ويليامز، من المركز الأسترالي للروبوتات بجامعة سيدني، إلى أن: «الاحتمال الآخر هو أنه قد يكون هناك حريق نجم عن ماس كهربائي، هذا يمكن أن يضر بالأنظمة الإلكترونية للغواصة التي تستخدم للملاحة والتحكم».

فيما يطرح آخرون احتمال أن تكون التيارات القوية تحت الماء قد دفعت الغواصة إلى مسافة قريبة جدا من «تيتانيك»، بحيث التصقت بها أو تشابكت مع حطامها.

كيف غرقت سفينة تيتانيك؟

واصطدمت «تيتانيك» بجل جليد وغرقت عام 1912 خلال رحلتها الأولى من إنجلترا إلى نيويورك وعلى متنها 2224 شخصا من ركاب وأفراد الطاقم. ولقي أكثر من 1500 شخص حتفهم في الحادثة.