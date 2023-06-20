استمرار عمليات البحث عن الغواصة المختفية قرب حطام سفينة تيتانيك

شهد موقع حطام سفينة تيتانيك، حالة من الذعر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد اختفاء غواصة كانت في رحلتها إلى حطام السفينة، إذ خاض المسؤولون سباقًا مع الزمن للعثورعلى الغواصة المدنية التي كان على متنها نحو خمسة أشخاص بعد اختفائها في شمال المحيط الأطلسي، وما زال البحث جاريا عنها في ظل ظروف غامضة.

حطام سفينة تيتانيك

وفي أخر أخبار سفينة تيتانيك، قال قائد جهود البحث والإنقاذ بعد الظهر، إنّ الغواصة المختفية التي يبلغ طولها 21 قدمًا، لديها قدرة طارئة لمدة أربعة أيام، حيث واصلت أطقمها مع خفر السواحل الأمريكي والكندي في البحث تحت سطح المحيط على بعد 900 ميل شرق كيب كود، إذ وجدت الغواصة على عمق يصل إلى 13000 قدم، حسبما ذكرت شيكة سي إن إن الأمريكية.

وقال الأدميرال جون موغير، قائد المنطقة الأولى لخفر السواحل الأمريكي، في مؤتمر صحفي، إنّ الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة، والتي كانت في رحلة استكشافية لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك، يتألفون من طيار واحد وأربعة متخصصين في المهمة، في حين لم يحدد هوية الخمسة، قائلا إنّ السلطات لا تزال في طور الاتصال بأفراد الأسرة.

وأُبلغ عن اختفاء الغواصة قرب منطقة حطام سفينة تيتانيك، على بعد حوالي 435 ميلاً (700 كيلومتر) جنوب سانت جونز، نيوفاوندلاند، وفقًا لمركز تنسيق الإنقاذ المشترك الكندي في هاليفاكس، نوفا سكوشا.

من كان على متن الغواصة قرب حطام سفينة تيتانيك؟

وكان رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينج على متن الغواصة المختفية، وهو أحد المتخصصين في المهمات، وفقًا لشركة Action Aviation، وهي شركة يشغل هاردينج منصب رئيس مجلس إدارتها، وهاردينج مغامر يحمل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بما في ذلك أطول مدة على عمق المحيط الكامل بواسطة سفينة مأهولة مارس 2021، و في يونيو 2022 قام هو ومستكشف المحيطات فيكتور فيسكوفو بالغوص إلى أدنى عمق في خندق ماريانا.