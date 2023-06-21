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كريم بنزيما يوجه رسالة إلى كانتي بعد انضمامه لنادي اتحاد جدة (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
07:32 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي

كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي

 علق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، على انضمام مواطنه نغولو كانتي لصفوف الفريق، بعقد لـ3 سنوات وحتى عام 2026.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد ظفر بخدمات مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، قبل أن يعلن عن تعاقده مع متوسط المعب قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال بنزيما عبر فيديو نشره حساب نادي اتحاد جدة على تويتر: «أهلا نجولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز البوكس تو بوكس بالعالم، الآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى»، مضيفا: «بالتأكيد، في أفضل فريق بالسعودية، أراك في جدة».

كانتي على كريم بنزيما

 من جانبه، رد كانتي على كريم بنزيما، قائلا: «شكرا كريم، سعيد برؤيتك مجددا، شكرا على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك، مع أفضل لاعب بالعالم»، مضيفا: «أنا سعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة، أراك قريبا».

وسبق لكريم بنزيما ونجولو كانتي وأن مثلا منتخب فرنسا في البطولات الدولية، وظهر كل واحد منهما على مستوى عال مع «الديوك».

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بقلم محمد علي حسن