ماذا قالت الصحف العالمية عن انتقال كريم بنزيما للدوري السعودي؟

ظهر كريم بنزيما برفقة رئيس اتحاد جدة أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي، تزامنًا مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى النادي في صفقة انتقال حر؛ لينضم إلى مشروع تطوير الكرة السعودية، الذي بدأ بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في النصر السعودي.

الإخبارية السعودية: اتحاد جدة توصل إلى اتفاق رسمي مع كريم بنزيما

كانت قناة «الإخبارية» السعودية، أوضحت أن نادي اتحاد جدة السعودي توصل إلى اتفاق رسمي مع كريم بنزيما للانضمام لصفوفه، مضيفة أنّ رئيس نادي اتحاد جدة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي موجودان في العاصمة الإسبانية مدريد؛ للتعاقد مع بنزيما في صفقة انتقال قياسية.

ريليفو: رئيس نادي اتحاد جدة يتواجد في مدريد منذ الأحد الماضي

من جانبها اهتمت وسائل الإعلام العالمية بصفقة انتقال اللاعب الدولي الفرنسي، ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق، كريم بنزيما، إذ أكدت شبكة «ريليفو» الإسبانية، إنّ رئيس نادي اتحاد جدة ونائبه وجودًا في العاصمة الإسبانية مدريد، الأحد الماضي، من أجل إنقاذ الصفقة، مشيرة إلى أنّ بنزيما عقد جلسة مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لإبلاغه بقرار الرحيل.

وأوضحت التقارير الإسبانية مؤخرًا أنّ اتحاد جدة بطل الدوري السعودي هذا الموسم، عرض على بنزيما الانتقال له مقابل 100 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.

ماركا: كريم بنزيما يحرص على صيام شهر رمضان

فيما قالت صحف «ماركا» و«موندو ديبورتيفو» أنّ كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، يأكلان الأعشاب البحرية باستمرار، وهي تعد من الأطعمة الفائقة الغنية بمادة السبيرولينا، وتحتوي على نسبة 70% من البروتين بجانب العديد من الفيتامينات، مشيرة إلى أنّ دائمًا ما يثير صيام شهر رمضان العديد من الجدل في الأوساط الكروية لكن لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما يحرص على صيام رمضان، ويفطر على التمر والحليب بعد غروب الشمس.

فيما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنّ المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، سيصبح واحدا من أعلى 3 لاعبين أجرا في العالم، بعد انضمامه لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، اعتبارًا من 30 يونيو الجاري.

روتين صارم لتقوية عضلات كريم بنزيما

وذكر تقرير من إعداد صحيفة «ذا باريزيان» الفرنسية، أنّ كريم بنزيما يتّبع روتينًا صارمًا لتقوية عضلاته، وزيادة قدرته على التحمل لذلك أسس صالة ألعاب رياضية خاصة في منزله بجانب اعتماد جلسات الساونا للتعافي بعد التمارين.

«فرانس برس»: بنزيما وقع عقد يمتد لـ3 سنوات

وأفادت مصادر لوكالة «فرانس برس» الفرنسية، بأن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للمرة الأولى منذ 2009، توصل إلى اتفاقٍ مع أفضل لاعب في العالم في 2022، في عقد يمتد لـ3 سنوات بدءًا من الموسم المقبل لموسمين، بعد وقتٍ قصيرٍ من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

يذكر أن كريم بنزيما لعب بقميص نادي ريال مدريد مدة 14 عاما منذ انضمامه من نادي ليون الفرنسي في صيف 2009، وسجل بنزيما أكثر من 350 هدفا لصالح «المرينجي».

وحقق بنزيما 25 لقبًا مع نادي ريال مدريد، بينها دوري الأبطال 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات، وكأس الملك 3 مرات.