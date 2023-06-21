ماذا يفعل الحاج إذا لم يستطع لمس الحجر الأسود؟.. مركز الأزهر للفتوى يجيب

انطلق موسم الحج مع بداية شهر ذي الحجة المبارك الذي حلت أيامه علينا بالبركات، إذ يسعى المسلمون في هذه الأيام المباركة إلى بيت الله تعالى لأداء فرضة الحج، ويسعى الحجاج خلال الطواف إلى لمس الحجر الأسود بيديهم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن منهم لا يستطيع ذلك بسب الازدحام.

حكم عدم لمس الحجر الأسود

ورد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول: ماذا يفعل الحاج إذا لم يستطع لمس الحجر الأسود بيديه ، نظرًا لأن بعض الحجاج يشعرون بالحزن بسبب ذلك قائلا إنَّ الحاج يستطيع الإشارة إلى الحجر الأسود في حال عدم قدرته على لمسه بيديه ولا حرج في ذلك.

وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء أن استلامُ الحاج للحجر الأسود في أشواط الطواف سُنَّة، وعند العجز عن الاستلام باليد فإنه يكتفي بالإشارة إليه، ولا يوجد حرج على الحاج في ذلك.

استلام الحجر الأسود

وأضافت دار الإفتاء أنَّه عند العجز عن الاستلام باليد يستلم الإنسان بشيء في يده، فإن لم يمكنه استلامه أصلًا أشار إليه وكبر؛ وذلك عملا بحديث بن عباس رضي الله عنه قال: «طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ» رواه البخاري.