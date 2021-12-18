السعودية: غير مسموح بدخول الكعبة واستلام الحجر الأسود

أكدت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، اليوم، أنه لا يُسمح بدخول الكعبة، كما أنه لا يوجد في تطبيق «اعتمرنا» خدمة حجز موعد لاستلام الحجر الأسود، مشيرة إلى أن إمكانية استلام الحجر الأسود تخضع لأنظمة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منوهة إلى أنه يمكن التواصل معهم.

خدمة حجز استلام الحجر الأسود

وكانت مصادر قد أفصحت بأنه يتم تنظيم خدمة حجز استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، والصلاة في حجر إسماعيل، وذلك من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة، بعد إتاحة خدمة حجز الطواف لغير المعتمرين في المسجد الحرام وفقا لصحيفة عكاظ السعودية.

الاستفادة من الحواجز الموجودة في صحن المطاف

وتفاعلت وزارة الحج والعمرة مع مقترح بشأن الاستفادة من الحواجز الموجودة في صحن المطاف؛ لتنظيم الدخول والخروج لتمكين المعتمرين وغيرهم من استلام الحجر الأسود، مشيرة إلى أنه تم توجيه المقترح للجهات المختصة.