كولر يفاجئ الأهلي بطلب بشأن كريم نيدفيد

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من قائمة لاعبي الأهلي المعارين قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وقال مصدر داخل شركة الكرة بالنادي الأهلي، إن كولر طلب بشكل مبدئي عودة كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي المعار في صفوف نادي فيوتشر.

وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن كولر لم يحسم مصير باقي اللاعبين المعارين إلا أنه طلب بشكل مبدئي عودة كريم نيدفيد إلى صفوف الفريق مع بداية الموسم لدعم مركز خط وسط الفريق.