«قناة السويس»: حققنا 9.4 مليار دولار إيرادات بنسبة زيادة 35%

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العام المالي 2019 / 2020 شهد تحقيق إيرادات بقيمة 5 مليارات و700 مليون دولار، وفي عام 2021 حققت القناة 5 مليارات و800 مليون دولار، وفي عام 2022 حققت القناة 7 ملايين دولار بالسنة المالية، والسنة المالية الحالية حققنا 9 مليارات و400 مليون دولار، بزيادة 35% عن العام الماضي.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن أنه لولا وجود تراكم للنجاحات والخدمة الجيدة التي تقدم لم نكن نصل لهذا الرقم الجديد.