رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس قناة السويس: تطوير القطاع الجنوبي يحقق 28% نسبة أمان إضافية

كتب:

محمد عزالدين
12:15 م | الأربعاء 21 يونيو 2023
الفريق أسامة ربيع

الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ مشروع القطاع الجنوبي لقناة السويس سيحقق 28% نسبة أمان إضافي للمجرى الملاحي.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن الجزء الثاني الجاري عمله في البحيرات المرة الصغرى يتضمن وجود قناتين وليست قناة واحدة في هذا الجزء، ومن ثم سيسمح ذلك بأن يكون عدد السفن داخل المجرى الملاحي من 5 إلى 8 سفن، بينما عدد السفن الذي كان يمر بقناة السويس في حدود من 45 مركباً إلى 50 مركباً بينما بعد قناة السويس الجديدة أصبحت من 60 مركباً إلى 65 مركباً.

وأوضح أسامة ربيع، أنَّ عدد السفن حاليا لا تقل عن 70 إلى 75 مركباً، واليوم 76 مركباً، ومعنى زيادة عدد السفن داخل المجرى الملاحي لقناة السويس يعني عدم القدرة في استيعاب كل هذا العدد داخل المجرى وبهذه المساحة المائية الموجودة حاليا، ومن ثم لا بد من زيادة المساحة المائية لاستيعاب عدد من السفن أكبر.

وأشار إلى أنَّ عدد السفن العابرة لمجرى قناة السويس في شهر مارس الماضي 107 سفن في يوم واحد، وإذا لم يكن لدينا الإمكانيات والقدرات المقدمة لن يستطيع هذه العدد العبور للمجرى في يوم واحد، وكان من المهم إجراء عملية الازدواج في البحيرات المرة الصغرى لزيادة عدد السفن في هذا الجزء.

وأوضح رئيس قناة السويس، أنَّ مشروع تطوير الجزء الجنوبي لمصلحة القناة، بالرغم أنه ليس به عائد مادي يظهر حاليا، لكن ليس كل المشروعات القومية لابد أن يظهر عائدها المادي في حينها.

اقرأ المزيد:

أسامة ربيع: نواصل تطوير المجرى الملاحي في قناة السويس 

رئيس قناة السويس: رسالتنا الحفاظ على التدفق آمن ومستدام لحركة التجارة العالمية

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لهيئة قناة السويس عن حصاد العام المالي 2022- 2023

قناة السويس تعلن إيرادات العام المالي الماضي في مؤتمر صحفي بعد قليل

إنشاء أول وحدة ذكاء اصطناعي في كلية الطب بجامعة قناة السويس 

وضع حجر أساس مبنى جديد في مدينة الطالبات بجامعة قناة السويس (صور)

وزارة النقل: تنفيذ كباري وخطوط سكك حديد غرب قناة السويس وسيناء
بقلم محمد عزالدين