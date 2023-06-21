رئيس قناة السويس: تطوير القطاع الجنوبي يحقق 28% نسبة أمان إضافية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنَّ مشروع القطاع الجنوبي لقناة السويس سيحقق 28% نسبة أمان إضافي للمجرى الملاحي.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن الجزء الثاني الجاري عمله في البحيرات المرة الصغرى يتضمن وجود قناتين وليست قناة واحدة في هذا الجزء، ومن ثم سيسمح ذلك بأن يكون عدد السفن داخل المجرى الملاحي من 5 إلى 8 سفن، بينما عدد السفن الذي كان يمر بقناة السويس في حدود من 45 مركباً إلى 50 مركباً بينما بعد قناة السويس الجديدة أصبحت من 60 مركباً إلى 65 مركباً.

وأوضح أسامة ربيع، أنَّ عدد السفن حاليا لا تقل عن 70 إلى 75 مركباً، واليوم 76 مركباً، ومعنى زيادة عدد السفن داخل المجرى الملاحي لقناة السويس يعني عدم القدرة في استيعاب كل هذا العدد داخل المجرى وبهذه المساحة المائية الموجودة حاليا، ومن ثم لا بد من زيادة المساحة المائية لاستيعاب عدد من السفن أكبر.

وأشار إلى أنَّ عدد السفن العابرة لمجرى قناة السويس في شهر مارس الماضي 107 سفن في يوم واحد، وإذا لم يكن لدينا الإمكانيات والقدرات المقدمة لن يستطيع هذه العدد العبور للمجرى في يوم واحد، وكان من المهم إجراء عملية الازدواج في البحيرات المرة الصغرى لزيادة عدد السفن في هذا الجزء.

وأوضح رئيس قناة السويس، أنَّ مشروع تطوير الجزء الجنوبي لمصلحة القناة، بالرغم أنه ليس به عائد مادي يظهر حاليا، لكن ليس كل المشروعات القومية لابد أن يظهر عائدها المادي في حينها.