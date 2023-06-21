الوفيات المفاجئة للفنانين تثير القلق في كوريا.. آخرها «تشوي سونج بونج»

أثارت وفاة المغني الكوري الشاب «تشوي سونج بونج»، عن عمر يناهز 33 عاما، حالة من القلق في المجتمع الكوري، حيث تواجه صناعة الترفيه في كوريا الجنوبية سلسلة من وفيات الفنانين الشباب في السنوات الأخيرة، مما تسبب في قلق متزايد بشأن الضغوط النفسية التي يعاني منها الفنانون في البلاد.

ولا تعتبر حالة وفاة تشوي سونج بونج هي الأولى من نوعها، حيث تم العثور على المغنية الكورية الجنوبية «هيسو»، متوفية داخل منزلها، في مايو الماضي، ووجدت الشرطة ملاحظة كتبتها الفنانة البالغة من العمر 29 عاما قبل رحيلها، وقبلها بشهر توفي مغني فرقة «أسترو،» ويدعى مونبين في منزله.

رحيل نجمة البوب الكوري «سولي» بعد تعرضها للتنمر الإلكتروني

أول وقائع الوفاة، تعود إلى عام 2019 بعد العثور على نجمة البوب الكوري سولي البالغة من العمر 25 عامًا، متوفية داخل منزلها بعد تعرضها لموجة من التنمر الإلكتروني، وبعد أسابيع قليلة، توفيت نجمة البوب الكورية الأخرى «قو هارا»، البالغة من العمر 28 عامًا، بمنزلها والتي اكتفت بكتابة كلمة «وداعا» عبر حسابها على «انستجرام»، ما دفع البعض على أن الوفاة ناجمة عن الانتحار، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

كما توفيت ممثلتا الدراما الكورية جونج تشاي يول، وسونج يو جونج، فجأة ولم تبلغا من العمر 26 عاما، ولكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.