وفاة مغني البوب الكوري تشوي سونج بونج عن عمر يناهز 33 عاما

حالة من الصدمة تسيطر على الجمهور الكوري بعد وفاة المغني تشوي سونج بونج، الذي اشتهر بعد أن احتل المركز الثاني في مسابقة «جوت تالنت» الكورية عن عمر يناهز الـ33 عاما، عثرت الشرطة على «تشوي» متوفيا في منزله في منطقة (يوكسام- دونج) في جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

نشأ تشوي في ظروف سيئة وتوقف عن الدراسة في مدرسة الموسيقى لأنه لم يكن قادرًا على تحمل الرسوم الدراسية، بعد أن أمضى سنوات في دعم نفسه كعامل باليومية، جاءت استراحته الكبيرة في عام 2011 عندما حصل على مكان في برنامج Got Talent الكوري، وتقدم إلى النهائيات وحصل في النهاية على المركز الثاني بفارق 280 صوتًا فقط.

انتشر مقطع لأدائه في العرض على نطاق واسع وشوهد أكثر من 21 مليون مرة، حيث قام نجوم البوب الكوري بالترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصل «تشوي» على دفعة أكبر عندما أشاد المغني الأمريكي جاستن بيبر به على صفحته على «فيس بوك»، وأشادت وسائل الإعلام الدولية في ذلك الوقت بـ«تشوي» باعتباره النسخة الكورية من قصة سوزان بويل.

تشوي سونج بونج يعتذر عن جمع تبرعات كاذبة.. ويعيدها لأصحابها

تحولت المسيرة المهنية للمغني الكوري إلى منحنى سيء في عام 2021، بعد أن أطلق حملة عامة لجمع التبرعات قائلًا إنه يحارب أنواعًا متعددة من السرطان ويحتاج إلى أموال للعلاج، تم الكشف فيما بعد أن الأمر كان خدعة.

ذكرت وكالة «يونهاب» أن شرطة سيول خلصت إلى أن تشوي انتحر بسبب تلك الواقعة، وبسبب ملاحظة رفعها على قناته على «يوتيوب» في وقت سابق من الأسبوع، جاء فيها: «أعتذر بصدق لكل من عانوا من أخطائي الحمقاء»، إذ أعاد جميع التبرعات التي تلقاها تحت ذرائع كاذبة.