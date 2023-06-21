اجتماع لجنة متابعة العلاقات المصرية الأفريقية برئاسة نائب وزير الخارجية

عَقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء، برئاسة السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

تعزيز التبادل التجاري بين مصروأفريقيا

ناقش الاجتماع سبُل تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحلول 2025، وموقف مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها مصر في عدد من دول القارة.

وجرى تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، بموجب قرار لرئيس مجلس الوزراء، برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية، في ديمسبر الماضي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الخطوات المتخذة لتنمية وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك مخرجات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ، أواخر العام الماضي.

كما تم التوافق على تكثيف التحرك من جانب أجهزة الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، للتغلب على عدد من المعوقات، وتحقيق مزيد من النتائج الملموسة في المرحلة المقبلة على كافة أصعدة التعاون التجاري والاستثماري والصحي والكهربائي والزراعي والمصرفي، فضلاً عن مجال النقل.