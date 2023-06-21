موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر والقنوات الناقلة

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 من كأس مصر، بعد فوزه أمام بروكسي 3-2، لذا ينتظر جمهور الفريق الأبيض موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته في البطولة والوصول إلى النهائي لإرضاء جماهيره.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر، الجمعة المقبل على أرض ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

وتنقل شبكة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر، عبر ترددات أون تايم سبورتس 1 و2، عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

أون تايم سبورتس 1

المشاهدة من خلال التردد: 11681، أفقي، معدل الترميز: 27500.

تردد أون تايم سبورت 2

المشاهدة من خلال التردد: 12303، أفقي، معدل الترميز: 27500.

مجموعة الزمالك فى البطولة العربية

ويشار فريق نادي الزمالك في البطولة العربية بنسختها الجديدة، التي تحمل اسم (كأس الملك سلمان للأندية العربية)، حيث وقع الزمالك في المجموعة الثالثة، أمام فرق «النصر السعودي، والشباب السعودي، والاتحاد المنستيري التونسي».