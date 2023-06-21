5 توصيات من مؤتمر «المجتمع المدني» بالإسكندرية.. آلية حوار وصندوق مالي

اُختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة»، والذي أقيم على مدار يومين بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير المكتبة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

مكتبة الإسكندرية حاضنة أفكار

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تضطلع بدورها دائمًا كحاضنة فكر وشراكة وتواصل بين كافة القطاعات، مشيدا بالمؤتمر، واقترح أن يتم تنظم مؤتمر للشراكة بشكل دائم.

توصيات المؤتمر

وأصدر المؤتمر 5 توصيات مهمة؛ هي:

- وضع آلية حوار دائمة تجمع بين الجمعيات والحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والقطاعين الخاص والبحثي.

- وضع آليات للمحاسبة المالية والفنية تخص كل الأطراف الشريكة.

- تنمية الجمهورية الجديدة تتطلب شراكة جديدة وفعالية وحيوية تضاف للمجتمع المدني في كل المجالات الخدمية والحقوقية واحترام التعددية وحقوق الإنسان.

- أكد المؤتمر على التوصية الصادرة عن المؤتمر السابق بإنشاء أكاديمية وطنية للعمل الأهلي ولتدريب كوادر العمل الأهلي.

- إنشاء صندوق مالي يضمن تكافل الجمعيات على انتشارها في مختلف المحافظات.