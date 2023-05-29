مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يختتم اجتماعه السنوي ويشكر الرئيس السيسي

عقد مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم، اجتماعه السنوي في مقر المكتبة بمدينة الإسكندرية، وهي الجلسة الثانية لمجلس الأمناء بعد جلسة الأمس التي عُقدت في القاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتولى رئاسة مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.

وفي بداية الاجتماع وجه مجلس الأمناء خطاب شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على حضور الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، والدعم غير المحدود الذي يقدمه للمكتبة إيمانا منه بمكانتها ودورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة.

رؤية تطوير مكتبة الإسكندرية

واستمع مجلس الأمناء بتشكيله الجديد إلى تقرير شامل من الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، استعرض من خلاله رؤيته الشاملة لتطوير العمل في المكتبة وخططها المستقبلية بما يتواكب مع تطورات العصر.

تعزيز دور مكتبة الإسكندرية

كما وافق المجلس على مجموعة من القرارات المقترحة، والتي تُسهم في تعزيز دور ورسالة المكتبة في محيطها العربي والأفريقي والشرق أوسطي والدولي.

وعلى هامش الاجتماع قام أعضاء مجلس الأمناء بجولة تفقدية داخل المكتبة، وعقب انتهاء الاجتماع تم تنظيم جولة سياحية لأعضاء المجلس بمدينة الإسكندرية.