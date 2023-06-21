رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي يستقبل رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية بمقر إقامته في باريس

كتب:

محمد أيمن سالم
09:10 م | الأربعاء 21 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية، وعددا من كبار مسؤولي الشركة، وفقا لخبر عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وطفرة نوعية في تطوير ميناء الإسكندرية الكبير.

ومن جانبه أشاد رئيس الشركة الفرنسية بمناخ الأعمال في مصر الذي يشهد تطورا إيجابيا متسارعا ويؤكد تطلعه لتوسيع التعاون مع الجانب المصري.    

اقرأ المزيد:

خبير اقتصادي: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا تكلل جهود 9 سنوات من العمل

السيسي يصل إلى باريس للمشاركة في قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»

انطلاق قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» في باريس بمشاركة السيسي

السيسي يغادر إلى باريس اليوم للمشاركة في قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»

وسيم السيسي لـ قناة الحياة: ثورة 30 يونيو أنقذت هوية المصريين
بقلم محمد أيمن سالم