السيسي يستقبل رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية بمقر إقامته في باريس

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية، وعددا من كبار مسؤولي الشركة، وفقا لخبر عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وطفرة نوعية في تطوير ميناء الإسكندرية الكبير.

ومن جانبه أشاد رئيس الشركة الفرنسية بمناخ الأعمال في مصر الذي يشهد تطورا إيجابيا متسارعا ويؤكد تطلعه لتوسيع التعاون مع الجانب المصري.