برنامج «الفرصة» يناقش مشروعا مستداما لإنتاج الأعلاف والدواجن الأورجنيك

قدم المتسابق هاني النحاس، أحد أعضاء فريق إنتر جرين لإنتاج الأعلاف والدواجن الأورجنيك، فكرة مشروعه الاستثماري للجنة تحكيم برنامج الفرصة.

الزراعة المستدامة

وقال: «بنعتمد علي الزراعة المستدامة، بنزرع مكونات العلف كلها بشكل أورجنيك من البداية وبنستخدم مضادات عن طريق مكونات عشبية وفطرية، ومنتجاتنا علف أورجنيك ودواجن أورجنيك».

وعلقت لجنة التحكيم: «فكرة المشروع مذهلة ولكن لا بد من الحصول على التراخيص والتصاريح الطبية من الجهات المسؤولة، وفرصة ثانية، السنة القادمة إن شاء الله».

برنامج الفرصة

خصص برنامج «الفرصة» الحلقة الثالثة من الموسم الجديد والمُذاع عبر فضائية «ON» لاستقبال المتسابقين من محافظة المنيا ومحافظات الصعيد ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكونت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار، في الشركات الناشئة، من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، ومحمد علاء الدين المدير الاقليمي في صندوق جلوبال، وسارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، ومحمد الدلاال الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.