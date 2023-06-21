شاب يبهر لجنة تحكيم «الفرصة» بمشروع لإنتاج الحرير ويتأهل للمرحلة التالية

قدم المتسابق طه جاد، من محافظة قنا، مشروعًا عن منتجات الحرير، للجنة تحكيم برنامج «الفرصة».

استثمار المخلفات

وقال الشاب: «في قرية دندرة شوفنا الآباء والأجداد بيشتغلوا على تصنيع الحبال من ورق الموز، وبيستخدموه في حياتهم اليومية ففكرنا في استثمار المخلفات دي في مادة البامبو».

وتابع:«عملية الإنتاج تتكلف 150 جنيهًا، وتباع المنتجات بـ500 جنيه».

وأبهر المتسابق بمشروعه لجنة التحكيم ليحصد على أعلى نسبة تصويت بالفرصة ويتأهل للمرحلة التالية من البرنامج.

برنامج الفرصة

خصص برنامج «الفرصة» الحلقة الثالثة من الموسم الجديد والمُذاع عبر فضائية ON لاستقبال المتسابقين من محافظة المنيا ومحافظات الصعيد ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكونت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار، في الشركات الناشئة، من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، ومحمد علاء الدين المدير الاقليمي في صندوق جلوبال، وسارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، ومحمد الدلاال الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.