أخصائي صحة نفسية: يجب إتاحة الفرصة لطلاب الثانوية للاستمتاع بعيد الأضحى

شدد الدكتور وليد هندي، أخصائي الصحة النفسية إنه من المهم ألا يقوم الأهل بتصدير الخوف من الامتحانات لطلاب الثانوية العامة لأن ذلك يخلق جوا من التوتر، مشددا على أن الفترة المقبلة ستكون موسم لعيد الأضحى المبارك، ويجب أن إتاحة الفرصة للطلاب للاستمتاع بالعيد وأجوائه والاحتفال به للتخفيف من ضغط الامتحانات.

الترفيه يساعد على زيادة الشعور بالراحة واستيعاب المعلومات

وأضاف أخصائي الصحة النفسية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة « TeN» أن الترفيه عن الطلاب خلال الامتحانات يساعد على زيادة الشعور بالراحة واستيعاب المعلومات وتذكرها بشكل أفضل، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية السليمة والنوم الكافي.

الطالب يجب أن يقوم بتحديد أوقات المذاكرة

وأكد أخصائي الصحة النفسية في مداخلته مع الاعلامية ياسمين سيف، أن الطالب يجب أن يقوم بتحديد أوقات المذاكرة بشكل يتناسب مع قدرته على الاستيعاب ولا يقلل من أهمية المذاكرة ولا يبالغ فيها.