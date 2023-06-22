ماذا تبقى من حطام سفينة تيتانيك بعد حادثة الغواصة تيتان؟.. «فيديو»

مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن الغواصة المفقودة «تيتان»، التي كانت تحمل على متنها 5 أشخاص في المحيط الأطلسي، قرب حطام سفينة تيتانيك، تستعرض «الوطن» أبرز بقايا حطام سفينة تيتانيك.

ماذا تبقى من حطام سفينة تيتانيك بعد فقدان الغواصة تيتان؟

وبحسب «بي بي سي» البريطانية، كشف المحللون عن أنّ حطام سفينة تيتانيك الأكثر شهرة في العالم يقع على عمق 3800 متر في المحيط الأطلسي.

وقال باركس ستيفنسون، إنّه من خلال الرؤية الكاملة لحطام سفينة تيتانيك، يوجد حطام السفينة على جزأين، إذ فُصل القوس عن مؤخرة السفينة بنحو 800 متر، ويحيط بالحطام حقل كبيرمن بقايا السفينة.

حطام سفينة تيتانيك

والتقت فريق المسح الرقمي في صيف عام 2022، 700 ألف صورة من جميع زوايا حطام السفينة، خلال أكثر من 200 ساعة، ما أتاح للفريق فرصة لإعادة رؤية حطام السفينة بشكل أوضح، إذ إنّ مؤخرة السفينة عبارة عن ركام كبير من المعادن، وانهار هذا الجزء من السفينة في قاع البحر، كما تناثرت الأعمال المعدنية المزخرفة من السفينة والتماثيل إضافة الي ممتلكات شخصية، من بينها عدد كبير من الأحذية الطافية على الرواسب.