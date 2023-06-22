قصة صور لسفينة تيتانيك التقطتها الغواصة المفقودة تيتان في أولى رحلاتها

كشفت رحلة استكشافية إلى سفينة تيتانيك في يوليو 2021 عن صور جديدة لحطام السفينة الشهيرة، والذى يقبع على عمق 12500 قدم تحت سطح شمال المحيط الأطلنطي، والتي قامت بها الغواصة تيتان.

أوشن جيت: الغواصة من الجيل التالي من ألياف الكربون والتيتانيوم

وفي بيان صدر عن شركة «أوشن جيت» المالكة للغواصة تيتان، التي قامت بأولى غطساتها إلى حطام سفينة تيتانك في عام 2021، حيث أوضحت الشركة أن الغواصة من الجيل التالي من ألياف الكربون والتيتانيوم.

من جهته قال ستوكتون راش، رئيس شركة «أوشن جيت»، إن الغوص كان نتيجة سنوات من الجهد الهادف والدؤوب، مشيرا إلى أن الشركة كان عليها التغلب على التحديات الهندسية والتشغيلية والتجارية الهائلة، وأخيرا على«كوفيد-19»، للوصول إلى هذا المكان.

واختتم حديثه: «أنا فخور جدا بهذا الفريق وممتن لدعم شركائنا العديدين».

الغواصة التقطت صورا لشظايا من بلاط الأرضية وباقي الحطام

والتقطت الغواصة تيتان، آنذاك صورا لشظايا من بلاط الأرضية وغيرها من الحطام من السفينة الفاخرة، التي اصطدمت بجبل جليدي وغرقت خلال رحلتها الأولى في 15 أبريل 1912، ما أودى بحياة أكثر من 1500 راكب وطاقم العمل.

والغطسة الأولى للغواصة تيتان تعد واحدة من بين العديد من الأنشطة المخطط لها في تيتانيك خلال الشهور التالية ليوليو 2021، مع وجود جدول سنوي لتسجيل معدل تآكل السفينة، ودراسة الحياة البحرية الموجودة في هذه الشعاب المرجانية الاصطناعية، وصياغة خريطة GIS للقطع الأثرية التي عُثر عليها هناك.