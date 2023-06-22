«الداخلية» تضبط 3 كيلو «حشيش» مع تاجري مخدرات في المرج

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، وطبنجة معدلة مطموسة الأرقام، وعدد من الطلقات النارية وطلقات الصوت، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها بالمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة المرج والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.