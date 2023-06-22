رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تضبط 3 كيلو «حشيش» مع تاجري مخدرات في المرج

كتب:

محمد بركات
01:10 م | الخميس 22 يونيو 2023
حشيش

حشيش

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات، وطبنجة معدلة مطموسة الأرقام، وعدد من الطلقات النارية وطلقات الصوت، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها بالمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة المرج والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تضبط متهما بحوزته 5 كيلوجرامات حشيش في القاهرة

الفنان مصطفى حشيش: مجموعي في الثانوية أهلني لدراسة الطب.. وفضلت التمثيل

ضبط 31 كيلو «حشيش وبانجو وهيدرو» في حملة أمنية بدمياط

ضبط كيلو «حشيش» مع تاجري مخدرات في بدر
بقلم محمد بركات