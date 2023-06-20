الفنان مصطفى حشيش: مجموعي في الثانوية أهلني لدراسة الطب.. وفضلت التمثيل

قال الفنان مصطفى حشيش، إنّه حصل على مجموع عالٍ في الثانوية العامة يمكنه من دخول كلية الطب، لكنه التحق بمعهد الفنون المسرحية، مشيرا إلى أنّه أخفى القرار عن والديه، بينما شجعه أشقاؤه، متابعا: «والدي لما عرف خبر دخولي مجال التمثيل قال مصطفى بقى رقاص».

وأضاف «حشيش»، خلال حواره لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم جاسمين طه زكي عبر فضائية «dmc»، أنّ والده كان منفتحا للغاية، وكان يتركه يسافر إلى الإسكندرية مدة طويلة تصل لـ3 أشهر في فصل الصيف ليقضي عطلة الصيف مع أصدقائه منذ أن كان طالبا في الصف الأول الثانوي.

التقديم في معهد الفنون المسرحية

وتابع أنّه قدّم في معهد الفنون المسرحية، وكانت هذه الزيارة الأولى لمحافظة القاهرة، وكان عدد المتقدمين للدراسة في المعهد يصل إلى 10000 وكان يتم قبول 8 فقط، لذلك كان هناك عدد كبير من الاختبارات، مضيفًا أنّه كان معه طلاب يقدمون للسنة الخامسة على التوالي، ورغم ذلك لم يتأثر وكان على يقين من تخطيه الاختبار.

اختبارات معهد الفنون المسرحية

وأشار إلى أنّه خضع للعديد من الاختبارات أثناء تقديمه لمعهد الفنون المسرحية، منها اختبارات ترجمة ولغة عربية وأخرى تتعلق بالثقافة المسرحية والثقافة العامة، فضلا عن تقديم مشهدين الأول باللغة العربية أما الثاني باللغة العامية.