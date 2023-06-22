رئيسة المفوضية الأوروبية: مهتمون بتقديم التمويل المناخي للأسواق الناشئة

أكّدت أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، أنَّ البوابة العالمية لرأس المال الخاص مهمة للاستثمار، مشددة على أنَّ هناك حاجة لرأس مال القطاع الخاص، مضيفة أنَّ هناك اهتمامًا بآلية جذب الاستثمار في التمويل المناخي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وتحدثت رئيس المفوضية الأوروبية، خلال مشاركتها في فاعليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن فاعليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، أنَّه يجب أن تتوفر إمكانيات الوصول للتمويل وصناديق المعاشات، مشيرة إلى أنَّ الأسواق الناشئة لم تحصل على تمويل لإحداث هذا التحول بهذه السهولة.

وشددت على وجوب استنتاج حلول لهذا الأمر، مؤكّدة أهمية السندات الخضراء لمساعدة أي بلد للتنمية ودفع التحول الأخضر والاستثمار في احتياجات البنية التحتية ولكن «إذا نظرنا إلى الأسواق النامية سنرى أن هناك بعض العقبات، خاصة قلة وافتقار الخبرات، وعلى جانب المستثمرين نرى أن صناديق المعاشات لا تعلم الكثير عن الأسواق المهتمة وأن هناك القليل تمّ فعله لنشر الوعي بهذا الصدد».