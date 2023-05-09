وصول رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أوكرانيا للاحتفال بـ«يوم أوروبا»

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى العاصمة الأوكرانية كييف للاحتفال بيوم أوروبا مع الأوكرانيين، حيث قالت إن أوكرانيا هي جزء من عائلة أوروبية واحدة.

«فون دير لاين»: أرحب بقرار 9 مايو يوم أوروبا

وقالت فون دير لاين - على حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «من الجيد أن أعود إلى كييف، حيث يتم الدفاع عن القيم التي نعتز بها كل يوم، ومن ثم فهي مكان مناسب للاحتفال بـ يوم أوروبا.

وأضافت: أرحب بقرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي بجعل يوم 9 مايو يوم أوروبا هنا أيضا في أوكرانيا.

وأكدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أنها تعد الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تهدف إلى زيادة فاعلية الإجراءات التقييدية لـ الاتحاد الأوروبي ضد الدولة المعتدية ومنع محاولات دول ثالثة للالتفاف على هذه العقوبات، لا سيما من خلال تصدير البضائع إلى روسيا والتقنيات الخاضعة لقيود العقوبات.