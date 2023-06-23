نصائح لحماية ثمار الموالح من التغيرات المناخية.. بينها الري بانتظام

قدمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، عدة نصائح للمزارعين لحماية زراعاتهم، خاصة ثمار الموالح، من التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة والتي تبلغ ذروتها اليوم الجمعة.

تأثير الطقس على الموالح

وقالت المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، إن التغيرات المناخية أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الجو، مما يؤثر بشكل سلبي على أشجار الموالح، لذلك يجب على المزارعين تنفيذ الإرشادات الزراعية في التعامل مع أشجار الموالح لتفادي مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تصل لـ43 درجة، مصحوبة برياح ساخنة، وكذلك نسبة الرطوبة.

ري مزارع الموالح بانتظام

وأضافت مدير إدارة الإرشاد الزراعي، أنه يجب الري بانتظام في الصباح الباكر أو آخر النهار، والمحافظة على أن تكون التربة رطبة باستمرار، ويجب رش أشجار الموالح بجميع أصنافها بمركب سليكات البوتاسيوم بمعدل 2 لتر لكل 100 لتر ماء، في الصباح الباكر أو آخر النهار أيضا، حيث يساعد المركب على ضبط الضغط الإسموزي للخلايا النباتية مع امتلائها بالماء دائما، وهذا يقلل أو يفادي عقد ثمار الموالح من التساقط بدرجة كبيرة جدا، ويحافظ عليه بحالة جيدة.

زيادة المناعة الجهازية

وتابعت: نظرا لسطوع الشمس وصفائها لمدة طويلة في الأيام القادمة، قد ينتج عنها لسعة شمس للثمار والبعض يُسميها لفحة شمس، وبالتالي تسبب خسارة في النهاية، فيجب رش الأشجار بمركب سليكات الألمنيوم بمعدل 400 جرام لكل 100 لتر ماء، ويضاف لها 250 سم في لتر من مركب نحاس، مثل «ال دل كب 6%»، مؤكدة أن هذه المركبات تعمل فيلم أبيض على الثمار فتعكس أشعة الشمس، علاوة على أن عنصر السيلكون يساعد في زيادة المناعة الجهازية للنبات ويزود من لجننة الخلايا النباتية، بالإضافة إلى أن مركب النحاس يساعد على مرونة وليونة قشر الثمار، حيث يزيد من محتواها الرطوبي، وبالتالي تقاوم تأثير لسعة الشمس بدرجة كبيرة، وخاصة الثمار الموجودة في الجهات الجنوبية والغربية على الأشجار.

كيفية مواجهة القواقع

كما أكدت مدير إدارة الإرشاد الزراعي، أنه لمقاومة القواقع يجب وضع مركب كبريتات الحديدوز وليست كبريتات النحاس على مفرش بلاستيك حول الأشجار، لمنع تسلق القواقع لها.