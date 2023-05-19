وزارة الزراعة تحذر من آفة تهدد أشجار الموالح

يشكو الكثير من مزارعي بساتين الفاكهة خاصة الموالح والجوافة وغيرها من انتشار كثيف لحشرة تسبب تآكل في الأوراق الغضة وبكثافة عالية وتتشابه نوعاً ما هذه الأعراض مع آثار الإصابة بالقواقع أو الحلزون أو البزاقات وزاد انتشار هذه الحشرات هذا الموسم بسبب التقلبات المناخية المساعدة لتكاثرها من حيث الربيع البارد الطويل والصيف المتذبذب.

خنفساء يونيو في الموالح

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة إن هذه الحشرة تسمى بخنفساء ملاديرا أو خنفساء البساتين الآسيوية وأحياناً «خنفساء يونيو» ويُطلق عليها أيضًا اسم برغوث يونيو أو خنفساء مايو وهو اسم لعدد من الخنافس الكبيرة ذات اللون البني وأحياناً يطلق عليها المزارعين بدبور الموالح؛ أو «حب القهوة» وتتواجد أكثر ما تتواجد في شمال الدلتا وهي تأتي على النموات الجديدة في الموالح والجوافة وغيرها.

أضاف أن حشرة خنفساء الميلاديرا تعيش في أنفاق تحت الأرض وتخرج ليلاً لتتغذى على النموات الحديثة الغضة وأكثر الأوقات التي تنشط فيها مع نموات الربيع خلال شهر مارس وأبريل ومايو وهي خطرة جدا في هذا التوقيت لوجود الازهار وايضا تنشط في آخر الصيف مع شهر أغسطس الذي يزيد من حيرة المزارعين أنه عند فحص الأشجار صباحاً لا يوجد أي أثر للحشرات التي تسبب هذه الأعراض.

كيفية مكافحة خنفساء الميلاديرا

أكد أنه لمكافحة الحشرة يلزم الإلمام بدورة حياتها وعوائلها ثم البحث عن الحلقة الأضعف في دورة حياتها وطريقة معيشتها العوائل لأن الحشرة الكاملة لا تنشط إلا ليلا؛ وتختبئ نهارا في أنفاق تحت التربة حتى 25 سم ولذلك مهم جداً الرش على الأشجار بعد الغروب بالمادة الفعالة الديازينون ديازينون Diazinon 60%EC %60 (ديازينوكس 60% بمعدل 300 سم/100 لتر ماء – ديازيت 60% 300 سم/100 لتر ماء – ديازيموكس 60% 300 سم/100 لتر ماء)

وأشار إلى أنه يمكن الحقن مع مياه الري 2-3 لتر سولار+ لتر كلوروبيرفوس 48% للفدان ثم عمل مصايد توزع مصيدة كل 4 أشجار ليتكون محلول المصائد من مادة جاذبة غذائية عصير تفاح مضاف عليها 2 لتر مادة غروية (صابون بوتاسي) / 40 لتر.