«المالية»: الجمارك لن تتعامل مع شركات غير مسجلة بالفاتورة الإلكترونية من أول يوليو

أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه تم ميكنة جميع الإجراءات الجمركية لتصبح أكثر عدالة، لافتة إلى أن المستورد في مصر أصبح لديه قدرة على تحديد السلع التي يتطلبها السوق مشيرة إلى اتاحة المعلومات حول المصدرين والمستوردين، والمعلومات حول كافة السلع وكافة المواصفات، مشددة على أن جميع السلع والمنتجات تستوجب أن تكون بناء على كافة المواصفات والاشتراطات العالمية.

منصة «نافذة» الإلكترونية تسهم في تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» أنه بناء على ذلك يمكن تحديد الاحتياجات التي يتطلبها السوق، والموقف من الأزمات المختلفة والحلول.

وأشارت إلى أن منصة «نافذة» الإلكترونية، تسهم في تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وإيضاح ما يتحقق من مزايا للمستثمرين وللاقتصاد أيضًا.

لن تتعامل مصلحة الجمارك مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة

وفي سياق متصل أكدت مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، لن تتعامل مصلحة الجمارك مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.