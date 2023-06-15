وزير المالية: الجمارك عقدت بروتوكولات لتنظيم عملية التصدير والاستيراد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الجمارك عقدت بروتوكولات لتنظيم عملية التصدير والاستيراد بطريقة سهلة، من خلال محور تسهيل الإجراءات وإدارة التغيير.

وأضاف معيط، خلال كلمته في فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ونقلتها قناة إكسترا نيوز: «لدينا ملف التسهيلات، كل جهة في الدولة تشدد على أهمية البنود الجمركية في التزييلات، وأحيانا نجد البنود الجمركية نفسها عند أكثر من جهة في التزييل الواحد».

وتابع: «وجدنا في الدمغ والموازين نفس هذه البنود في التزييلات، حيث تفحصها الرقابة على الصادرات والواردات حتى لا يتم تعطيل الأعمال، وهذا الأمر يسمى دمج التزييلات بين الأجهزة الرقابية ويجب أن نتوسع في هذا الامر لأنه سيسرع الأعمال والفحوصات».

وواصل: «قولنا من قبل إنّه كان يتم دفع 30% في الإفراج المسبق، لكننا اشترطنا 1% فقط وسنغير القانون حتى لا يتم دفع أي شيء مقابل الإفراج، وعندما تأتي البضاعة من الخارج يتم دفع القيمة المطلوبة».

وتحدّث وزير المالية عن العميل المميز، موضحا: «العميل المميز بالنسبة للجمارك يخرج بأي حاجة يجيبها ونسميه الفاعل الاقتصادي، والجهات الرقابية الأخرى يكون عميلها المميز لسلعة معينة حتى لو كان يستورد 10 سلع، وعندها يكون ضمن القائمة البيضاء في سلعة أو سلعتين، ونتواصل مع بقية الجهات الرقابية لتوحيد هذا الأمر، وهو بحاجة إلى إجراءات على المستوى التشريعي والإجرائي».

وأكمل: «تعاوننا مع وزير النقل والمواصلات لنقل البضائع من الموانئ البحرية إلى الجافة ويكون الإفراج وكل شيء متصلا بهذه العمليات في المواني الجافة، وبالفعل، استطعنا التوصل إلى إجراءات محددة وآليات بحيث ننقل البضائع وتكون الدائرة الجمركية في الموانئ الجافة».

وأشار إلى العمل على دمج الوظائف من أجل تسريع الإجراءات، لافتًا إلى وجود تعدد في جهات الفحص مثل مندوب الجمارك ومندوب الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب هيئة سلامة الغذاء، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة وهو ما تم التوافق عليه وصدر قرار من جانب رئيس الوزراء بأن يكون الفحص من لجنة مشتركة، كما بنى المهندس كامل الوزير مبانٍ للجان المشتركة في كل المواني المصرية حتى يتحرك أعضائها مع بعض، ويتبقى فقط مبنى ميناء سفاجا وسيتم استلامه في هذا الشهر، وبذلك يتم خلق آلية موحدة جديدة تفحص كل شيء.

وأردف: «نطور حاليا الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، حتى يتناسب مع كل التعديلات والتغيرات، كما يتم العمل على تعيين كوادر شابة جديدة بمصلحة الجمارك من أجل تغطية العجز بالعنصر البشري، وتطوير خطة الإحلال الوظيفي، وجرى تفعيل المعهد القومي للتدريب الجمركي، ويتم تدريب بعض الأفارقة والعرب حاليا في هذا المعهد».