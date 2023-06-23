رئيس جامعة حلوان يبحث مع وزيرة التخطيط آليات دعم مشروعات الجامعة

في إطار جهود جامعة حلوان لدفع العمل بالمشروعات الخاصة بالخطة المالية للعام 2023/2024، استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لبحث بعض الإجراءات المطلوبة لسرعة البدء في المشاريع الكبرى بالجامعة ودعمها.

مشروع المستشفى الجامعي

وتضمن اللقاء عرض لأهم المشاريع الكبرى بالجامعة وخاصة مشروع المستشفى الجامعي والذي يقع بحرم الجامعة، ويقدم خدمات متعددة لمنطقة جنوب القاهرة، وشمال الصعيد، والمناطق الصناعية بحلوان.

ومن المقترح تقسيم المشروع على مراحل لضمان التشغيل والمساهمة في تكاليف الانشاء حيث يعد المشروع من أكبر المستشفيات التي سوف يتم إنشائها، وتصل السعة الاستيعابية بعد اكتمال كافة مراحل المشروع إلى 1600 سرير، وسوف يقدم الخدمة العلاجية في أكثر من 32 تخصص علاجي، وفق الأقسام الإكلينيكية لكلية الطب جامعة حلوان.

تنفيذ المشروعات الخاصة بجامعة حلوان

وشهد اللقاء عرض لوجهات النظر وآليات التنفيذ والدعم، وهو مالقي تفاهم من الوزارة في هذا الشان وابداء لروح التعاون لتنفيذ المشروعات الخاصة بجامعة حلوان والمدرجة علي الخطة المالية لهذا العام.

عقد اللقاء بحضور الدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان للمشروعات، الدكتورة رشا رفاعي القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة حلوان، الدكتورة جيهان بيومى عضو مجلس النواب وعضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة حلوان.