 رئيس جامعة حلوان: نسعى لبناء شراكات استراتيجية مع وكالة الفضاء المصرية

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، زيارة لوكالة الفضاء المصرية، وكان في استقباله الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الفضاء.

وخلال الزيارة تم عقد اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين جامعة حلوان ووكالة الفضاء المصرية، تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات وتنظيم برامج تدريبية وبحثية مشتركة في مجال الفضاء.

قنديل: جامعة حلوان تهتم بتطوير البحث العلمي في مجال الفضاء

وأعرب قنديل خلال اللقاء عن اهتمام جامعة حلوان بتطوير البحث العلمي في مجال الفضاء وتعزيز التعاون في هذا المجال، وأشار إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع وكالة الفضاء المصرية، بهدف تحقيق التقدم والتطور في مجال الفضاء والاستفادة من التكنولوجيا الفضائية في التطبيقات المختلفة.

وصرح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة هي جامعة نوعية تكنولوجية بها كليتين للهندسة ويوجد بها قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات وكذلك كلية العلوم ويوجد شعبة علوم الفضاء وتطوير هذه الشعبة بما يتوافق مع أهداف الوكالة، كما يوجد أقسام في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ونأمل في تعزيز التعاون في علوم الفضاء والاتصالات .من جانبه، عرض الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عرض تقديمي، موضحا دور الوكالة في توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، معربًا عن استعداد وكالة الفضاء المصرية لتوفير كافة الدعم والتسهيلات لجامعة حلوان في سبيل تعزيز التعاون بينهما، وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير القدرات العلمية والتقنية.

جولة تفقدية داخل وكالة الفضاء المصرية

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتور مجدي الحجري القائم بعمل عميد كلية العلوم، الدكتور محمد نبيل مدير مركز الطقس الفضائي بالجامعة، الدكتور جمال عبد الفضيل الاستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة ومنسق الاتفاقية بين الكلية ووكالة الفضاء المصرية.