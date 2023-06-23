رئيس جنوب أفريقيا: القارة السمراء تطورت كثيرا ولا تشحذ الأموال

قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، إنّ هناك إجماعًا في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، بخصوص الحاجة إلى التحدث عن الفقر وتغير المناخ لارتباطهما، ويجب العمل عليهما بالتوازي.

وأضاف «رامافوزا»، خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نحن في حاجة إلى رأس مال كبير لنواجه التحديات الرئيسة أمام الاقتصاديات النامية، ونتفق كذلك على أنه يجب أن يكون هناك المزيد من التعاون والتنسيق بين بنوك التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص بحيث لا يكون هناك تشرذم».

إجماع قوي على الإصلاحات للهيكل المالي العالمي

وأوضح الرئيس الجنوب أفريقي: «من المهم لنا جميعا، أن يكون لدينا إجماع قوي على الإصلاحات للهيكل المالي العالمي، لأنه دون هذا الإصلاح، فإن الأحلام والأهداف لمواجهة تلك التحديات لم تتحقق، وتلك الإصلاحات يجب أن تشمل مجموعة من المسائل».

وأردف: «من المهم في العصر لا حديث الذي نعيشه، أن يكون هناك مساواة بين الدول التي تتمتع بالسيادة، مؤخرا، 7 دول أفريقية قررت تقديم دعوة لتحقيق السلام بين أوكرانيا وروسيا، وأثرنا عدة موضوعات، كلنا اتحدنا في دعوة السلام وقلنا إننا عندما نتعامل مع قضية هذه الحرب التي لها أثر سلبي على القارة الأفريقية حيث أدت إلى زيادة أسعار الغذاء والسماد، ونريد أن يتم فتح أبواب البحر الأسود للتصدير حيث تتوجه الحبوب والسماد إلى كل الأسواق العالمية، ونحن لا نشحذ، لكننا نرغب في تحقيق السلام، وأفريقيا لا يجب أن ينظر إليها على أنها قارة في حاجة إلى كرم الآخرين، نريد ان يتم التعامل معنا كدول متساوية، وأفريقيا تطورت كثيرا ونريد أن نكون من الفاعلين الرئيسيين على المسرح العالمي».