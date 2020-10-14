عاجل.. السيسي لـ"رامافوزا": نرفض أي إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تطورات ملف السد الإثيوبي، وذلك في ضوء رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا للمفاوضات الثلاثية، بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وجدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن السد الإثيوبي، خاصةً ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية، لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل، بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

وأعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي.