الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. قرارات مهمة وتوقيع بروتوكولات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 23 يونيو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

إصدار قرار بإجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو مدفوعة الأجر

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل قراراً بأن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وكذلك الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

يأتي هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئات: الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيس البنك الأهلي المصري، فيما تم اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 50 منازعة.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعاً مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.

بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جهود دفع الحركة السياحية في كل من طابا ونويبع، بالإضافة إلى اجتماع بشأن استعراض عدد من المقترحات الخاصة بسبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية، التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب اجتماع لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك اجتماع مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في جمهورية الجزائر.

كما ترأس «مدبولي» الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل أهم مجريات زيارة رئيس وزراء العراق إلى مصر، وافتتاح الرئيس لمشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً كما ذكر التقرير، اجتماعاً لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس، بجانب اجتماع لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع، فضلاً عن اجتماع لوحدة الهند بمجلس الوزراء لمناقشة مقترحات التعاون مع الهند في إطار الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي، بالإضافة إلى اجتماع مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية لاستعراض عدد من ملفات العمل مثل تطوير حدائق الفسطاط، ومشروع إحياء القاهرة التاريخية

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير وصل ووزير الخارجية إلى مدينة "سان بطرسبرج الروسية"، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس وفد مصر، نيابة عن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية، مع الرئيس الروسي في مدينة سان بطرسبرج الروسية، فيما تم استعراض تقرير بشأن جهود "صندوق تحيا مصر" خلال الربع الأول من عام 2023 في مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وكذا التنمية العمرانية، وكذلك شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، ممثلة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

كما شهد مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد، بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة "الدولية ستيل".

وشهد كذلك مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، وذلك بين شركة مصر لصناعة الكيماويات، وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كما شهد مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد غاز الهيدروجين وإنشاء وحدة خاصة لتجهيزه وتسويقه، بين شركة مصر لصناعة الكيماويات، وتحالف من شركتي ايميكسس للهندسة والمقاولات، وجالف كر ايو الغازات الصناعية ـ مصر، وأيضاً شهد مراسم توقيع عقدي إيجار ووكالة، لإعادة تأهيل وتشغيل مصنع غير مستغل لمرشحات الكلى، وذلك بين شركة النصر للكيماويات الدوائية، وشركة وادي النيل اشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية.

بالإضافة إلى متابعة مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدا لتوقيع العقد والاستلام.

الاطمئنان على موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك في إطار الاطمئنان على موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، كما عقد لقاء مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، بجانب لقاء مع وزير الصحة والسكان لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ومقترحات النهوض بالقطاع الصحي في مصر.